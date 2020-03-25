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Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 163 за сутки

продолжениеГраницы России могут остаться закрытыми до сентября
Количество пациентов с подтвержденным диагнозом сильно выросло за последние сутки

В России уже 658 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 25 марта.

По ее данным, случаи заболевания зафиксированы в 55 регионах страны, пишет телеграм-канал РИА "Новости". В общей сложности, проверены 193 тысячи человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 163 пациентов, что на 106 больше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших в Москве – 120 человек. Ранее жителям столицы с незначительными проявлениями симптомов болезни разрешили лечиться дома. Но для этого должны быть соблюдены определенные условия.

Фоторепортаж
Путина привезли в госпиталь для больных коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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