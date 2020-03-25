Количество пациентов с подтвержденным диагнозом сильно выросло за последние сутки

В России уже 658 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 25 марта.

По ее данным, случаи заболевания зафиксированы в 55 регионах страны, пишет телеграм-канал РИА "Новости". В общей сложности, проверены 193 тысячи человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 163 пациентов, что на 106 больше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших в Москве – 120 человек. Ранее жителям столицы с незначительными проявлениями симптомов болезни разрешили лечиться дома. Но для этого должны быть соблюдены определенные условия.