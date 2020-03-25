Отдых на заграничном курорте закончился увольнением

Отпуск в Египте обернулся потерей работы для заместителя главы департамента здравоохранения Смоленской области Кристины Рябковой. Губернатор Алексей Островский рекомендовал ей не дожидаться принудительного увольнения, а написать заявление об уходе по собственному желанию. По его мнению, чиновница проигнорировала интересы смолян, отправившись отдыхать за границу во время эпидемии коронавируса. Тем самым она проигнорировала свой "служебный долг".

"Считаю, что Рябкова, не дожидаясь выводов комиссии, должна принять самостоятельное решение о прекращении работы в замещаемой должности", – цитирует "Интерфакс" Островского.

Отмечается, что Рябкова была в Египте с 15 по 25 марта и сейчас сидит дома на карантине.

Ранее уголовное дело было возбуждено против врача-инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая вышла на работу сразу после поездки в Испанию, а потом у нее подтвердился коронавирус, передает телеканал "360".

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