Новую дату назначат, когда улучшится ситуация с распространением коронавируса

Сроки всенародного референдума по поправкам в Конституцию перенесены на более поздний срок. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего специального обращения к нации. Выступление было посвящено мерам по преодолению пандемии COVID-19.

По словам главы государства, необходимо оценить ситуацию с распространением коронавируса во всех регионах страны.

"И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования", – цитирует ТАСС президента.

Путин добавил, что для него очень важно мнение россиян по вопросу поправок в главный документ страны и еще раз призвал прийти и проголосовать на референдуме, который, напомним, должен был состояться 22 апреля. Лидер нации подчеркнул, что в данном контексте важно здоровье и безопасность граждан на фоне пандемии.

Позже в среду Путин подписал соответствующий указ. Он опубликован на сайте президента. Дата нового референдума будет определяться отдельным документом.



На выступление оперативно отреагировали в Центризбиркоме. Его глава Элла Памфилова заявила, что все шаги по переносу голосования будут решаться в пятницу, 27 марта. Также она отметила, что в финансовом вопросе ЦИК понесет минимальные потери, пишет РИА "Новости".

Добавим, что возможность переноса даты референдума уже рассматривалась Центризбиркомом, поскольку, как говорила Памфилова, такое государственное мероприятие не будет проводиться ни при каких условиях, "если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению".

Путин предложил внести поправки в Конституцию страны в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию 15 января 2020 г., напоминает РИА ФАН.

По последним данным, сейчас в России насчитывается 658 человек, инфицированных COVID-19, из них 410 заболевших находится в Москве, сообщает телеканал "360".

