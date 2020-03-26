Правило коснется тех, кто прилетел из стран с выявленными случаями COVID-19

По распоряжению кабинета министров, российские туристы, вернувшиеся из государств, где обнаружены случаи заболевания китайской инфекцией, будут сдавать анализы прямо в аэропортах, информирует РИА "Новости".

С 27 марта Россия перекроет воздушное пространство. Подняться в небо смогут только самолеты, которые займутся вывозом наших граждан из других стран. Списки тех, кто хочет попасть на родину, нужно незамедлительно передать в соответствующие организации и "Аэрофлот".

Ранее "Утро" сообщило, что Европа откроет границы с другими странами только через два года.