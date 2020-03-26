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В Кремле допускают плохой сценарий по коронавирусу

В Кремле допускают плохой сценарий по коронавирусу
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
продолжениеПутин пообещал победить коронавирус через три месяца
Россия пока не находится на передовой войны с эпидемией

Хотя ситуация с коронавирусом в России довольно благоприятная, в Кремле призывают власти и граждан готовится к любому повороту событий.

"Нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы затем обрадоваться лучшему", – цитирует "Свободная пресса" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, эпидемия в России проходит легче, чем в странах, оказавшихся "на передовой фронта борьбы с коронавирусом".

По последним данным, в РФ 844 человека сдали положительный анализ на коронавирус. Накануне от заболевания скончались двое. 

Чтобы минимизировать распространение эпидемии, президент РФ Владимир Путин объявил всеобщие выходные с 30 марта по 5 апреля. Справиться с негативными экономическими и социальными последствиями мер по борьбе с коронавирусом помогут меры, объявленные главой государства. 

Николай ВИКТОРОВ

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