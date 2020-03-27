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СМИ: COVID-19 нашли в окружении Путина

СМИ: COVID-19 нашли в окружении Путина
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Заражение коронавирусом подозревают в администрации и управделами президента

Несколько случаев заражения вирусом из Китая зафиксировали в структурах, близких к Владимиру Путину. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. 

У двух человек из администрации главы государства нашли коронавирус после первого тестирования на инфекцию, передает РБК слова близких к Кремлю людей. Собеседники рассказали журналистам, что один инфицированный работал в Управлении делами президента. 

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не прокомментировал информацию о возможных инфицированных. Его коллега в Управделами Елена Крылова подчеркнула, что в организации выполняются все меры по предотвращению коронавируса.

В четверг, 26 марта, пресс-служба правительства сообщила, что один из сотрудников структуры отправлен на карантин из-за подозрений на коронавирус. Для подтверждения диагноза нужно дождаться результатов второго анализа, пишет URA.RU

Ранее "Утро" опубликовало последние новости о коронавирусе на 27 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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