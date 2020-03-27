COVID-19 распространяется на полуострове

В Крыму вирусом из Китая заразились 14 человек. Число новых инфицированных достигло семи.

О скачке распространения COVID-19 рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во время доклада о мерах по предотвращению эпидемии коронавируса.

Все заболевшие китайскими вирусом прибыли из ОАЭ, пояснила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Инфицированные путешествовали на круизном лайнере "Белиссимо", передает агентство "Крыминформ".

В Севастополе зарегистрировали пять первых случаев заражения коронавирусом, сообщает "Крыминформ". Граждане вернулись из Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии. Заразившихся госпитализировали в городскую инфекционную больницу.

На домашнем карантине остаются 1467 человек, медики наблюдают 1523 жителей Крыма.



Число зараженных коронавирусом в России достигло 840 человек, 182 из них заразились за прошедшие сутки. Два пенсионера умерли от инфекции COVID-19.

Ранее "Утро" сообщило последние новости о коронавирусе на 27 марта.