Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Число заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось в два раза

COVID-19 распространяется на полуострове

В Крыму вирусом из Китая заразились 14 человек. Число новых инфицированных достигло семи. 

О скачке распространения COVID-19 рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во время доклада о мерах по предотвращению эпидемии коронавируса. 

Все заболевшие китайскими вирусом прибыли из ОАЭ, пояснила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Инфицированные путешествовали на круизном лайнере "Белиссимо", передает агентство "Крыминформ".

В Севастополе зарегистрировали пять первых случаев заражения коронавирусом, сообщает "Крыминформ". Граждане вернулись из Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии. Заразившихся госпитализировали в городскую инфекционную больницу.

На домашнем карантине остаются 1467 человек, медики наблюдают 1523 жителей Крыма.

Число зараженных коронавирусом в России достигло 840 человек, 182 из них заразились за прошедшие сутки. Два пенсионера умерли от инфекции COVID-19. 

Ранее "Утро" сообщило последние новости о коронавирусе на 27 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей