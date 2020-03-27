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Рогозина проверили на коронавирус после концерта Лещенко

Рогозина проверили на коронавирус после концерта Лещенко
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКак в Москве: жесткие меры из-за коронавируса введут по всей стране
У главы Роскосмоса взяли анализ перед общением с космонавтами

У руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина нет коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в пятницу, 27 марта.

"Рогозин сдал тест, результат отрицательный", – передает ТАСС.

В ведомстве особо подчеркнули, что проверка здоровья Рогозина связана с его предстоящей поездкой на Байконур. Оттуда 9 апреля стартует к МКС новый экипаж в составе в составе россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди. Поэтому предпринимаются все меры, чтобы не сорвать вылет и не занести инфекцию на орбиту.

Две недели назад в Театре российской армии состоялся концерт в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов, в котором участвовал Лев Лещенко, а Рогозин обращался к сотрудникам со сцены с приветственным словом. Спустя несколько дней певец попал в реанимацию в больнице в Коммунарке, а позже у него подтвердилось заражениекоронавирусом, пишет "Царьград".

В Роскосмосе отмечают, что Рогозин и Лещенко не общались во время концерта, поэтому заразиться от артиста глава концерна не мог. 

Ранее с подозрением на коронавирус в Коммунарку попал певец Игорь Николаев. О страшном диагнозе сообщил писатель Борис Акунин. Еще несколько деятелей искусства и культуры РФ сдали анализы на COVID-19. Всего в России на данный момент подтвердилось более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Фоторепортаж
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Лариса Рубальская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Николай ВИКТОРОВ

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