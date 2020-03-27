Более тысячи зараженных: главные новости о коронавирусе в России за 27 марта
Коварный вирус COVID-19 обосновался в нашей стране и внес коррективы в привычную жизнь россиян. Следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, как известно, будет нерабочей. По всей стране введут жесткие меры, как в Москве.
Однако в пятницу, 27 марта, ее мэр Сергей Собянин сделал небольшую поблажку. Он разрешил не покидать свои посты сотрудникам зоомагазинов и салонов связи. Все госучреждения и МФЦ будут функционировать в режиме "по предварительной записи".
"В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде", - говорится на сайте столичного градоначальника.
Среди новостей о коронавирусе за 27 марта есть и плохая, и хорошая. Начнем с последней. Готовая вакцина от COVID-19 может появиться раньше, чем через год. На создание спасительной инъекции уйдет примерно 11 месяцев, обнадежила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, ведомство имеет семь прототипов вакцины, передают "Известия".
Плохая новость – в России от коронавируса умерла 56-летняя женщина. Она стала четвертой жертвой китайской заразы в нашей стране. Пациентка без одного легкого скончалась в Москве.
Сегодня стало известно, что общественный транспорт в Подмосковье на следующей неделе будет работать по расписанию воскресенья, а нарушающим карантин жителям Самарской области грозит наказание. По словам психолога Ольги Агафоновой, изоляция станет для россиян временем переоценки ценностей, передает "Подмосковье сегодня".
На фоне распространения коронавируса изменился и график президента РФ. Владимир Путин стал реже появляться на публике.
Из-за пандемии перенесли ЕГЭ. Ранее отодвинули дату референдума по Конституции. Предварительную – определили 27 марта.
Кроме того, в этот рядом с Москвой замечены километровые колонны автобусов Росгвардии. Очевидцы сняли подъезжающие к столице БТР и танки.
За последний рабочий день недели коронавирусом заразились 196 россиян, в том числе известная оперная певица Светлана Касьян. Таким образом, 27 марта насчитывается 1036 больных. Выписались из медцентров 45 человек. Двух пациентов отпустили домой в Твери, передает "Топ Тверь".
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