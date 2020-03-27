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Россиянам установили срок подачи данных на возвращение домой

продолжениеБолее тысячи зараженных: главные новости о коронавирусе в России за 27 марта
Желающие сбежать из-за границы должны дать о себе знать до 29 марта

Всем россиянам, кто хочет вернуться на родину на фоне распространения коронавируса, необходимо обратиться в посольство той страны, где они находятся, до 14:00 воскресенья, 29 марта.

Об этом сообщила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, пишет RT.

Напомним, с 00:00 27 марта полностью прекращено регулярное и чартерное авиасообщение. Будут осуществляться только рейсы для вывоза граждан страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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