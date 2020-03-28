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Москву отмоют от коронавируса

продолжениеCOVID-19 расползается: в стране резко увеличилось число заболевших
Улицы столицы ждет масштабная дизинфекция

Москву решили отмыть от короновируса. Для этого городские власти дизинфецирут все улицы, дороги и парковки в городе. 

Работы будут проведены 28 марта, заявил заместитель мэра города Петр Бирюков. Очистка ждет не только центральные улицы и проспекты, но и дворы, парковые зоны и пешеходные тротуары, информирует Телеграм-канал "Москва. Новости. Коронавирус". 

Кроме того, для устранения угрозы COVID-19 в Москве введены ограничения на посещения общественных мест. Приостановлена работа мест общественного питания, развлекательных центров и крупных магазинов. Посетить горожане и немногочисленные туристы не смогут и парки: прогулочные зоны закрылись до 5 апреля. 

Работать в столице будут только продуктовые, аптеки и магазины товаров первой необходимости. 

Но есть и хорошие новости. Минздрав заверил, что активная фаза эпидемии на территории страны завершится уже в мае. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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