Коронавирус

Уникальным изобретением похвастались ученые из Новосибирска

Новую тест-систему диагностики коронавируса создали умельцы из Новосибирска. Она позволит опередлить наличие COVID-19 в организме всего за 90 минут.

Отечественные ученые не в первый раз дарят миру изобретение, способное помочь в борьбе с пандемией. Аппараты, сделанные в нашей стране, очень популярны за рубежом. Настолько, что Европа и ближний Восток заказывают российские тест-системы для проведения анализов на наличие китайской инфекции.

РФ стала своеборазным символом борьбы с распространение эпидемии. И страны, которым наше государство оказало помощь, это отметили. В Италии, например, на уцах развесили российские флаги и включили нацинальный гимн страны-спасителя.