Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Новый тест поможет выявить COVID-19 в кратчайшие сроки

Уникальным изобретением похвастались ученые из Новосибирска

Новую тест-систему диагностики коронавируса создали умельцы из Новосибирска. Она позволит опередлить наличие COVID-19 в организме всего за 90 минут. 

Отечественные ученые не в первый раз дарят миру изобретение, способное помочь в борьбе с пандемией. Аппараты, сделанные в нашей стране, очень популярны за рубежом. Настолько, что Европа и ближний Восток заказывают российские тест-системы для проведения анализов на наличие китайской инфекции. 

РФ стала своеборазным символом борьбы с распространение эпидемии. И страны, которым наше государство оказало помощь, это отметили. В Италии, например, на уцах развесили российские флаги и включили нацинальный гимн страны-спасителя. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 28 марта: трем знакам запрещено выходить из дома

Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года

Число заболевших в России резко вырастет: последние новости по коронавирусу на 27 марта

Пика эпидемии COVID-19 ждут со дня на день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей