Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Моквичам перечислили условия проведения свадеб

продолжениеСостояние изменилось: что известно о заболевшем COVID-19 Лещенко
В ЗАГС можно пригласить не более 5 гостей

Москвичам продиктовали новые условия регистрации браков в связи с рапространением коронавируса в городе. Теперь на церемонию в ЗАГС можно привести не более пяти гостей. 

Кроме того, изменятся точки, где можно будет узаконить отношения. Церемонии с новых площадок пернесут в отделы ЗАГС идворцы бракосочетания. Выдача повторных свидетельств и справок будет осуществляться по предварительной записи.  

У молодоженов есть и небольшая привелегия. Они могут изменить дату заключения брака, если пожелают, пишет Телеграм-канал "Москва. Новости. Коронавирус". 

График работы изменили практичепски все заведения в городе, не только государственные учреждения. Приостановили функционирование бары и рестораны, парки, зоны отдыха и торгово-развлекательные центры. В прежнем режиме работают продуктовые магазина, апетки и точки, где можно приобрести товары первой необходимости. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 28 марта: трем знакам запрещено выходить из дома

Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года

Число заболевших в России резко вырастет: последние новости по коронавирусу на 27 марта

Пика эпидемии COVID-19 ждут со дня на день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей