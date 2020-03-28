В ЗАГС можно пригласить не более 5 гостей

Москвичам продиктовали новые условия регистрации браков в связи с рапространением коронавируса в городе. Теперь на церемонию в ЗАГС можно привести не более пяти гостей.

Кроме того, изменятся точки, где можно будет узаконить отношения. Церемонии с новых площадок пернесут в отделы ЗАГС идворцы бракосочетания. Выдача повторных свидетельств и справок будет осуществляться по предварительной записи.

У молодоженов есть и небольшая привелегия. Они могут изменить дату заключения брака, если пожелают, пишет Телеграм-канал "Москва. Новости. Коронавирус".

График работы изменили практичепски все заведения в городе, не только государственные учреждения. Приостановили функционирование бары и рестораны, парки, зоны отдыха и торгово-развлекательные центры. В прежнем режиме работают продуктовые магазина, апетки и точки, где можно приобрести товары первой необходимости.