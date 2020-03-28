Коронавирус

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В Москве от коронавируса скончался пятый зараженный

У 69-летней женщины обнаружили двустороннюю пневмонию

Оперативный штаб столицы сообщил о смерти пятого человека, зараженного коронавирусом. Информацию подтвердили в департаменте здравоохранения города. 

Пациентке, которая посутупила в больницу с подозрением на COVID-19, было 69 лет. Врачи определили у нее двустороннюю пневмонию, информирует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Напомним, что за последние сутки количество случаев заражения в Москве увеличилось на 114. Минздрав обещает, что спадать эпидемия начнет после майских праздников. В этом с представителями ведоства согласились сотрудники ВОЗ. 

Кроме того, российские разработчики уже представили лекартво, которое должно помочь в лечении китайской инфекции

Полина ЛЕДОВСКИХ

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