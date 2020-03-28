Коронавирус

У 69-летней женщины обнаружили двустороннюю пневмонию

Оперативный штаб столицы сообщил о смерти пятого человека, зараженного коронавирусом. Информацию подтвердили в департаменте здравоохранения города.

Пациентке, которая посутупила в больницу с подозрением на COVID-19, было 69 лет. Врачи определили у нее двустороннюю пневмонию, информирует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что за последние сутки количество случаев заражения в Москве увеличилось на 114. Минздрав обещает, что спадать эпидемия начнет после майских праздников. В этом с представителями ведоства согласились сотрудники ВОЗ.

Кроме того, российские разработчики уже представили лекартво, которое должно помочь в лечении китайской инфекции.