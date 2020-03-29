За сутки COVID-19 нашли у 13 несовершеннолетних

Последние данные оперативного штаба России по коронавирусу говорят о том, что его стали чаще подхватывать не пожилые люди, для которых COVID-19 может быть смертельно опасен, а дети. Также за последний день китайский вирус подтвердили у 152 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Как сообщает РБК, 13 человек из числа 270 новых зараженных посещали Европу. Медики наблюдают за всеми пациентами и людьми, контактировавшими с ними. Ранее коронавирус по большей части находили у взрослых людей и стариков, а случаи с детьми были единичными в России.

При этом знаменитый доктор Леонид Рошаль успокоил волнующихся родителей. По его мнению, коронавирус менее всего поражает малышей, для которых он не опаснее обычной ОРВИ.

В то же время накануне Роспотребнадзор посоветовал родителям сделать так, чтобы их наследники не контактировали с другими людьми и для большей безопасности не выходили из дома. Гулять же, по словам специалистов, стоит лишь на приусадебном участке или в лесопарковых зонах, где мало людей. А вот находиться на дворовых площадках эксперты настоятельно не рекомендуют.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс еще 19 марта говорила о том, что молодые люди стали чаще подхватывать коронавирус, который в некоторых случаях переносится тяжелее, чем у стариков.

Все последние новости о коронавирусе за 29 марта 2020 года в материале "Утра".