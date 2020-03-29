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Молодые заражаются все чаще: в группе риска по коронавирусу оказались даже дети

Молодые заражаются все чаще: в группе риска по коронавирусу оказались даже дети
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
За сутки COVID-19 нашли у 13 несовершеннолетних

Последние данные оперативного штаба России по коронавирусу говорят о том, что его стали чаще подхватывать не пожилые люди, для которых COVID-19 может быть смертельно опасен, а дети. Также за последний день китайский вирус подтвердили у 152 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Как сообщает РБК, 13 человек из числа 270 новых зараженных посещали Европу. Медики наблюдают за всеми пациентами и людьми, контактировавшими с ними. Ранее коронавирус по большей части находили у взрослых людей и стариков, а случаи с детьми были единичными в России.

При этом знаменитый доктор Леонид Рошаль успокоил волнующихся родителей. По его мнению, коронавирус менее всего поражает малышей, для которых он не опаснее обычной ОРВИ.

В то же время накануне Роспотребнадзор посоветовал родителям сделать так, чтобы их наследники не контактировали с другими людьми и для большей безопасности не выходили из дома. Гулять же, по словам специалистов, стоит лишь на приусадебном участке или в лесопарковых зонах, где мало людей. А вот находиться на дворовых площадках эксперты настоятельно не рекомендуют.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс еще 19 марта говорила о том, что молодые люди стали чаще подхватывать коронавирус, который в некоторых случаях переносится тяжелее, чем у стариков. 

Все последние новости о коронавирусе за 29 марта 2020 года в материале "Утра". 

Полина ИВАНОВА

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Андрей
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Гриппом тоже все заражаются, главное, как болеют, есть ли много летальных исходов.
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