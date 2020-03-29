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Раскрыта опасность длинных выходных для россиян

Раскрыта опасность длинных выходных для россиян
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Психологи предупредили о рисках

Находящиеся в вынужденной изоляции люди могут впасть в депрессию. Упаднические настроения могут появиться у россиян, сидящих на карантине из-за коронавируса, на фоне непривычного образа жизни и недостатка общения.

По мнению старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольги Маховской, за достаточно короткий срок – напомним, большую часть граждан освободили от работы на неделю – люди успеют пройти несколько фаз. Сначала многие будут радоваться незапланированным каникулам, однако позже из-за вынужденного сидения дома начнет портиться настроение..

"От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали. Если вдруг обойдется только этими каникулами, то люди выйдут "на свободу" с большой радостью. Это) именно как выход на свободу, а не как завершение каникул", – отметила она в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт не исключила, что карантин может продлиться дольше семи дней. Ограничения, которые власти ввели для сдерживания распространения коронавируса, могут вызвать у россиян даже депрессию. Страшна изоляция и другим моментом.

"Изоляция страшна еще одичанием. Потерей контактов и чувствительности к другому человеку. Вот это самая страшная потеря", – сказала психолог.

Чтобы справиться со стрессом из-за нехватки общения, специалисты советуют разговаривать с друзьями и близкими по телефону, общаться по видеосвязи.

После пандемии коронавируса людям придется менять привычки, считает психолог Надежда Двоскина. Необходимо будет адаптироваться к переменам в жизни.

"из-за карантина мы переходим на платформу умеренного потребления. Планета этого не выдерживает. Это очень долго придется исправлять. Привычки придется менять в любом случае. Если мы разумные люди, то мы будем реадаптироваться", – цитирует ее информагентство.

Напомним, о семи нерабочих днях в России ранее объявил президент Владимир Путин. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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