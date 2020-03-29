Заразившийся COVID-19 пациент умер в Псковской области

В России сегодня скончался еще один заболевший коронавирусом. Девятый по счету случай смерти произошел в Псковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что у пациента развились тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Ранее стало известно, что за сутки в России от коронавируса умерли четыре человека.