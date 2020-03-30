"Булка хлеба на человека": россияне рассказали о жизни в эпицентре COVID-19
Соединенные Штаты за короткое время стали эпицентром распространения коронавируса – в стране инфекцию подхватили более 142 тысяч человек и более 2,4 тысячи умерли. О жизни в условиях карантина сообщила пара россиян, проживающая в Нью-Йорке, где на прошлой неделе ввели режим ЧС.
По словам девушки, они уже две недели не выходили из дома, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть страшные новости не могут. Все, кроме продуктовых, аптек и больниц, закрыто, а из-за ажиотажа в магазинах появились ограничения на некоторые товары. "Одна булка хлеба на человека, одна бутылка молока, упаковка яиц", - рассказала россиянка Nation News.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе запасов лекарств хватит на неделю. Исключением являются лишь аппараты искусственной вентиляции легких – их понадобится еще несколько сотен, пишет CNN.
Нью-Йорк сейчас считается центром эпидемии коронавируса в США. В городе от болезни уже скончались 678 человек. Власти готовятся к пику эпидемии, который должен наступить лишь через три недели.
С 30 марта полностью самоизолируется и российская столица: жесткий карантин теперь распространяется на всех жителей Москвы, напоминает "Царьград".
В России количество заболевших выросло до 1534 человек. За последние сутки в Коммунарке умерли двое пациентов, у одного из них был подтвержден коронавирус.
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