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Пандемия вызвала перебои с доставкой продуктов в Москве

Пандемия вызвала перебои с доставкой продуктов в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Ждать заказа жителям столицы приходится на несколько дней дольше

В Москве увеличились сроки доставки продуктов из супермаркетов из-за повышенного спроса на фоне вспышки коронавируса. Теперь жителям столицы приходится делать заказ заранее.

Крупные супермаркеты задерживают доставку еды на два – три дня. В одном из популярных онлайн-магазинов это объяснили выросшим количеством заказов и введением дополнительных мер предосторожности для курьеров, пишет "Интерфакс".

Кроме того, некоторые компании увеличили интервал доставки и сделали ее бесконтактной – курьер может оставить заказ около двери. Ряд организаций из-за вспышки коронавируса и вовсе сделал эту услугу бесплатной, в то время как другие магазины временно отменили доставку продуктов.

В Москве с 30 марта ужесточили правила карантина: теперь на улицу можно выходить только по веской причине, а большинство заведений столицы закрыты минимум на неделю. Несмотря на то что продуктовые магазины работают в обычном режиме, все же стоит заранее рассчитывать запасы и заказывать еду за несколько дней, пишет телеканал "360".

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал, какой штраф ждет нарушивших карантин россиян.

Карина СИРАЗОВА

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