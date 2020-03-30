Ждать заказа жителям столицы приходится на несколько дней дольше

В Москве увеличились сроки доставки продуктов из супермаркетов из-за повышенного спроса на фоне вспышки коронавируса. Теперь жителям столицы приходится делать заказ заранее.



Крупные супермаркеты задерживают доставку еды на два – три дня. В одном из популярных онлайн-магазинов это объяснили выросшим количеством заказов и введением дополнительных мер предосторожности для курьеров, пишет "Интерфакс".

Кроме того, некоторые компании увеличили интервал доставки и сделали ее бесконтактной – курьер может оставить заказ около двери. Ряд организаций из-за вспышки коронавируса и вовсе сделал эту услугу бесплатной, в то время как другие магазины временно отменили доставку продуктов.

В Москве с 30 марта ужесточили правила карантина: теперь на улицу можно выходить только по веской причине, а большинство заведений столицы закрыты минимум на неделю. Несмотря на то что продуктовые магазины работают в обычном режиме, все же стоит заранее рассчитывать запасы и заказывать еду за несколько дней, пишет телеканал "360".

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