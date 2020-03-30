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Метро закроют из-за COVID-19

Метро закроют из-за COVID-19
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПолная изоляция: какие регионы России закрылись на карантин
Жители уральской столицы могут остаться без привычного средства передвижения

Власти Екатеринбурга решили закрыть метрополитен в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил источник в администрации города в понедельник, 30 марта.

По его словам, в метро перестанут пускать пассажиров уже 31 марта, но все службы по обслуживанию подземки продолжат свою работу, пишет URA.RU. Издание отмечает, что в пресс-службе метрополитена Екатеринбурга при этом заявили, что у них нет информации по этому поводу.

Ранее строгие карантинные меры ввели в Москве, однако столичное метро власти закрывать не планируют.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 302 диагноза установлено за последние сутки.

Николай ВИКТОРОВ

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