В ходе борьбы с эпидемией можно очистить общество от алкоголиков и наркоманов

Серьезные денежные штрафы – не самая эффективная мера против нарушителей карантина во время эпидемии. Так считает председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. По его мнению, гораздо действеннее будет угроза принудительной изоляции от общества в местах не столь отдаленных.

Для граждан, не имеющих постоянного дохода, штраф не страшен, поскольку у них все равно нет денег. Поэтому людей "с низкой социальной ответственностью" лучше отправлять в специальные лагеря, где они трудом смогут искупить свою вину, сказал Пашкин в беседе с "Царьградом". Причем в ряде случаев польза будет двойная: наркоманы, например, за время заключения в лагере смогут излечиться.

Ранее правительство РФ утвердило поправки в КоАП, предусматривающие повышение штрафов за нарушение правил карантина во время эпидемии. Сейчас из-за распространения коронавируса в некоторых регионах России введены жесткие правила самоизоляции.