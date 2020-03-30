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Нарушителей карантина предложили отправлять в лагеря

Нарушителей карантина предложили отправлять в лагеря
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЗнаменитый фигурист заразился коронавирусом
В ходе борьбы с эпидемией можно очистить общество от алкоголиков и наркоманов

Серьезные денежные штрафы – не самая эффективная мера против нарушителей карантина во время эпидемии. Так считает председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. По его мнению, гораздо действеннее будет угроза принудительной изоляции от общества в местах не столь отдаленных.

Для граждан, не имеющих постоянного дохода, штраф не страшен, поскольку у них все равно нет денег. Поэтому людей "с низкой социальной ответственностью" лучше отправлять в специальные лагеря, где они трудом смогут искупить свою вину, сказал Пашкин в беседе с "Царьградом". Причем в ряде случаев польза будет двойная: наркоманы, например, за время заключения в лагере смогут излечиться.

Ранее правительство РФ утвердило поправки в КоАП, предусматривающие повышение штрафов за нарушение правил карантина во время эпидемии. Сейчас из-за распространения коронавируса в некоторых регионах России введены жесткие правила самоизоляции.

Николай ВИКТОРОВ

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