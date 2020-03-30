Республика может достигнуть вершины распространения COVID-19 через неделю или чуть больше

Пик эпидемии нового коронавируса в Италии будет достигнут в течение семи – десяти дней. Поэтому для страны все самое худшее еще все впереди. С таким прогнозом выступил заместитель главы Минздрава Республики Пьерпаоло Силери в блоге на портале Blog delle Stelle.

По его словам, кривая заражения растет, однако становится более линейной, регулярной. "Это означает, что с доступными экспертам цифрами и обработкой вирусологов и эпидемиологов мы можем ожидать достижения пика через 7-10 дней и, в разумных пределах, снижения инфекции", – написал представитель ведомства.

Он отметил, что последние данные говорят о прекращении роста случаев заражения и пояснил положительные результаты связаны тем, что стало больше делаться тестов.

Также он считает важным введенные меры защиты людей, которые находятся на передовой в борьбе с заразой – врачей, медсестер, добровольцев, – поскольку они гарантируют надлежащее функционирование системы здравоохранения в настоящее время.

После этой категории граждан необходима регулярная проверка здоровья компетентными медиками полицейских, фармацевтов, сотрудников супермаркетов, журналистов, то есть всех тех, кто постоянно работает в публичном пространстве, подчеркнул чиновник.

По его мнению, самое первое оружие в сдерживании эпидемии – это вовремя делать тесты и их анализировать. Он призвал соотечественников сосредоточиться на этом действии.

Сейчас в Италии число инфицированных COVID-19 достигло 97,6 тысячи человек, свыше 13 тысяч больных выздоровели, умерли 10 тысяч 779 граждан.

