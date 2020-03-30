Чемпион Олимпийских игр 1984 года самоизолировался

Коронавирус, который уже подтвердили у Льва Лещенко, продолжает распространятся среди знаменитых людей. Так, по сообщениям журналистов, COVID-19 подхватил фигурист Олег Васильев.

Как стало известно телеграм-каналу Mash, 60-летний трехкратный чемпион Европы и мира обратился к врачам после того, как его жена и дочь вернулись из Швейцарии.

Первый тест на коронавирус оказался положительным у фигуриста и его пасынка. Сейчас семья ждет дома результаты второго теста. Однако официального подтверждения этой информации нет.

По последним данным, в России коронавирус нашли у 1836 людей, 9 пациентов скончались, 66 покинули больницы.

Ранее "Утро" рассказывало о том, как отличить COVID-19 от простуды и гриппа.