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Знаменитый фигурист заразился коронавирусом

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Коронавирус, который уже подтвердили у Льва Лещенко, продолжает распространятся среди знаменитых людей. Так, по сообщениям журналистов,  COVID-19 подхватил фигурист Олег Васильев.

Как стало известно телеграм-каналу Mash, 60-летний трехкратный чемпион Европы и мира обратился к врачам после того, как его жена и дочь вернулись из Швейцарии. 

Первый тест на коронавирус оказался положительным у фигуриста и его пасынка. Сейчас семья ждет дома результаты второго теста. Однако официального подтверждения этой информации нет. 

По последним данным, в России коронавирус нашли у 1836 людей, 9 пациентов скончались, 66 покинули больницы. 

Ранее "Утро" рассказывало о том, как отличить COVID-19 от простуды и гриппа. 

Полина ИВАНОВА

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