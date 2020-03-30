Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России закрыли Пенсионный фонд

В России закрыли Пенсионный фонд
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
продолжениеВинокур заговорил про себя после новости о коронавирусе у Лещенко
Коронавирус вмешался в работу всех сфер

На карантин по коронавирусу закрылись отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Так, в нерабочую неделю, которая продлится с 30 марта по 5 апреля, просто так в его офисы попасть нельзя.

Клиентов из-за массового распространения COVID-19 принимают по предварительной записи и только в том случай, если услуга не доступна онлайн. Напроситься на визит можно по телефону нужного отдела фонда или в личном кабинете.

Его же сервисы работают дистанционно, как и портал Госуслуг. Россияне на заслуженном отдыхе, льготники и те, чьи пенсии формируются, вправе в связи с пандемией получить необходимую услугу, не выходя из дома. Им доступны справки и документы, сведения о пенсионных накопления, коэффициентах, стаже и отчислениях. Имеется в личном кабинете и информация о маткапитале. Там же можно оформить выплаты и управлять способом их доставки, уточнили в пресс-службе ПФР.

В ряде регионов уже отчитались о его новом режиме работы. К примеру, "Орехово-Зуевская правда" рассказала о ситуации в Москве и области. Жителей Набережных Челнов предупредило издание "Татар-информ", Брянска – портал "Стрела".  

Напомним, на прошлой неделе россияне начала получать пенсию за апрель. Им предоставили выплаты раньше срока на фоне ситуации с коронавирусом. 

Сейчас в России китайской пневмонией болеют 1836 человек, 302 из которых заразились в понедельник, 30 марта. Среди регионов по количеству зараженных лидирует Москва. Жертвами COVID-19 стали 9 пациентов. Выписались из больниц 66 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей