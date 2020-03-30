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Принц Чарльз излечился от коронавируса

Сын английской королевы преодолел опасное заболевание

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз поправился и вышел из режима карантина. Его состояние улучшилось. Об этом заявил официальный представитель британской семьи, пишет "Би-би-си". 

О том, что Чарльз заболел коронавирусной инфекцией стало известно 25 марта. Тогда 71-летнего принца поместили на карантин в шотландском имении Биркхолл, передает "Пятый канал". 



Рина КРАСНОВА

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