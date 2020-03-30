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Кличко обещал киевлянам "большую катастрофу" из-за COVID-19

Кличко обещал киевлянам "большую катастрофу" из-за COVID-19
Виталий Кличко. Фото: EPA
Глава столицы Украины объяснил горожанам, к чему приводят "шатания" и "тусочки" на пикниках

В Киеве стремительно растет число инфицированных новым коронавирусом, их уже 102 человека и позитивных новостей насчет распространения эпидемии у мэра мегаполиса Виталия Кличко нет. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга, на котором призвал украинцев перестать нарушать карантин и не устраивать массовые гуляния.

Он назвал глупостью думать, что угроза заболеть COVID-19 кого-то не касается. Бывший спортсмен раскритиковал тех, кто при режиме самоизоляции компаниями "вываливается на пинкники", "устраивает аншлаги" на детских площадках", отказывается от обсервации, вернувшись из-за границы, а также смеется над мерами, которые предпринимают власти против эпидемии, думая, что кого-то пронесет.

По его словам, ни в одной стране система здравоохранения не сможет самостоятельно справиться с этой пандемией и указал на Италию, в которой теперь врачи решают, кого в первую очередь спасать (о такой дилемме ранее сообщали американские врачи – ред.). Киевский градоначальник призвал избавиться от иллюзий.

"Если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа", – констатировал он.

Мэр обратил внимание, что зараза атакует не только пожилых людей, но и детей и молодежь, что зафиксировано в мегаполисе. По его словам, уберегая себя, граждане смогут уберечь свое окружение и, как следствие, еще много других людей.

Напомним, на утро 30 марта в целом по Украине выявлено 480 больных коронавирусом, из них 62 человека обнаружены за последние сутки. Некоторые чиновники полагают, что это заниженные цифры, на самом деле инфицированных в несколько раз больше, просто медики не успевают брать тесты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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