Что на самом деле защитит от китайской инфекции, рассказал известный врач и телеведущий

С COVID-19 человечество сталкивается впервые, именно поэтому с болезнью связано множество заблуждений. Мифы о коронавирусе нового типа регулярно развенчивает доктор Евгений Комаровский. Самыми необычными вопросами и неожиданными ответами ведущего делится "Утро".

Инфекцией можно заразиться после бритья из-за появления множества микропорезов – такого мнения придерживаются некоторые специалисты. По словам Комаровского, сейчас ведутся бурные дискуссии на эту тему, но к единому мнению исследователи пока не пришли. Однако на всякий случай лучше бриться перед сном, чтобы за ночь порезы затянулись, рассказал доктор в своем ютуб-шоу "Ответы на вопросы о COVID-19".

Известного врача и телеведущего также спросили о пользе березового сока – действительно ли напиток прямо с дерева спасет от китайской инфекции. "Самое интересное, что это ж правда", – сказал Комаровский. "Если вы ляжете под березу и весь сезон будете жить под березой, не подходя к людям, то вас действительно не возьмет коронавирус", – пояснил врач и пошутил, что главное – соблюдать дистанцию в 2 м между деревьями.

Комаровский также успокоил насчет последствий COVID-19. По словам специалиста, перенесенная болезнь не грозит инвалидностью в будущем. А вот дезинфицировать поверхности нужно как можно чаще, напомнил телеведущий. Особенно это касается вещей, принесенных с улицы, и очков. Известный доктор назвал это разумной мерой.

По последним данным, в России от коронавируса умерли девять человек. В связи с этим многие регионы закрылись на карантин, а людей призывают к строгой самоизоляции. Однако, по прогнозам специалистов, ситуация улучшится уже летом: инфекция будет распространяться не так активно.