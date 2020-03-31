Коронавирус

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Курилы закрылись на карантин

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На островах ввели режим самоизоляции

Все больше российских регионов запрещают жителям покидать свои дома без особой нужды из-за распространения коронавируса. Так, карантин ввели власти Курил и Сахалина. 

Об этом сообщает телеграм-канал РИА "Новости". 

Таким образом, вслед за Москвой, жителям этих регионов можно выходить на улицу только в магазин и аптеки, чтобы получить экстренную медицинскую помощь или погулять с собакой.

Все последние новости о коронавирусе в России на 31 марта – в материале "Утра". 

Полина ИВАНОВА

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