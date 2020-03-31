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За 30 марта в России умерли восемь человек с COVID-19

Оперативный штаб обнародовал последнюю статистику по смертности от коронавируса в стране

Пять человек скончались в Москве, один в Питере и по одному во Владимирской и Пензенской областях, рассказали в оперативном штабе. 

Ранее сообщалось, что в РФ  был установлен новый рекорд по количеству заразившихся за сутки. Так, по данным на 30 марта, были инфицированы 500 человек, пишет "Царьград"

Теперь в стране болеют 2337 человек, 17 умерли. Еще 121 смогли вылечиться. 

Ранее "Утро" публиковало подробную статистику по России. 

Рина КРАСНОВА

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