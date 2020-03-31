Оперативный штаб обнародовал последнюю статистику по смертности от коронавируса в стране

Пять человек скончались в Москве, один в Питере и по одному во Владимирской и Пензенской областях, рассказали в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в РФ был установлен новый рекорд по количеству заразившихся за сутки. Так, по данным на 30 марта, были инфицированы 500 человек, пишет "Царьград".

Теперь в стране болеют 2337 человек, 17 умерли. Еще 121 смогли вылечиться.

Ранее "Утро" публиковало подробную статистику по России.