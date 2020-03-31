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Коронавирус могли создать для избавления от стариков

Коронавирус могли создать для избавления от стариков
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
продолжениеТрамп и Путин обсуждали российскую помощь США для борьбы с COVID-19
На планете задумали оставить только несмышленую молодежь

У COVID-19 до сих пор не выявлен прародитель, поэтому так сложно разработать вакцину против него, и все чаще мелькают подозрения, что эта инфекция создана искусственно. Такую версию высказал во вторник, 31 марта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напомнил, как сначала западные специалисты утверждали, что этот вирус опасен только для стариков. Видимо, его и разрабатывали для того, чтобы повсеместно уничтожить поколение мудрых, опытных людей. Но что-то пошло не так.

"Убрать старшее поколение, оставить человечество с детьми, с юношами, девушками, которые ничего не знают, – поделился мнением Жириновский. – Но не получилось. Ученые прокололись, и коронавирус пошел по всем возрастам", – передает "Звезда".

По мнению политика, запущенный в народ коронавирус – это настоящая война. Особая опасность в том, что пока от COVID-19 изобретут эффективное лекарство, вирус уже мутирует, и потребуется новая вакцина.

Ранее в прессе появились публикации об экспериментах в США и Китае над возбудителем атипичной пневмонии, который схож по структуре с виновником нынешней эпидемии.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ога
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Ага, учОный жирик у нас.
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