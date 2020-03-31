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Москвичам запретят выходить из дома без специального кода

Москвичам запретят выходить из дома без специального кода
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Жителям столицы придется получать разрешение даже на поход в магазин

Москвичи должны будут регистрировать каждый свой выход на улицу на сайте мэрии, которая будет выдавать одноразовый QR-код. Об этом сообщили журналисты, которым стало известно содержание служебных презентаций властей города.

Издание "КоммерсантЪ" также подтвердило подлинность этих документов у двух источников в правительстве Москвы. Если же человека без кода остановят патрульные полицейские, то они смогут доставить нарушителя домой.

Помимо специального кода, за москвичами будут следить с помощью уличных и подъездных камер, данных от сотовых операторов и даже по оплате товаров банковской картой в магазинах. Штрафы с использованием камер будут выписываться автоматически.

При этом работающие москвичи смогут без проблем ходить от дома до офиса, длительные разрешения будут давать лишь в заранее заданный адрес по заявке. Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь сотрудники силовых ведомств, депутаты и сенаторы, а также члены правительства.

Процедура будет выглядеть так – москвич должен будет зарегистрироваться на сайте правительства города, создав личный кабинет, указать адрес фактического проживания, определить "домашний район" и прикрепить свое фото. Затем можно будет оставлять заявки, где нужно будет указать цель выхода из дома. Однако издание подчеркивает, что вариант презентации, которую журналисты увидели, еще не окончательный.

При этом глава правительства Михаил Мишустин заявил, что о нарушениях карантина будут сообщать россиянам через SMS и портал госуслуг. Минкомсвязь получит от Министерства здравоохранения информацию о заболевших коронавирусом и людьми, которые контактировали с ними. А далее эта информация поступит и в МВД. 

Ранее стало известно, что за нарушение карантина можно будет даже сесть. 

Полина ИВАНОВА

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