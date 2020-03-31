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Что замедляет коронавирус: названы главные условия

Что замедляет коронавирус: названы главные условия
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Температура и влажность влияют на COVID-19

Китайский коронавирус хуже всего распространяется в условиях теплой погоды и повышенной влажности. Это касается передачи заболевания воздушно-капельным путем. 

Специалисты из Йельского и Цюрихского университетов установили связь между температурой на улице и шансами заразиться COVID-19. По результатам исследования эксперты выяснили, что легче всего вирусом из Китая заразиться на холоде и при низкой влажности. 

Ученые опубликовали работу в журнале Annual Review of Virology, где рассказали об опытах над мышами. Животные проявляли устойчивость к коронавирусу в условиях 50%-й влажности. Это связано со свойством иммунной системы, которая хуже справляется с возбудителями инфекций на сухом воздухе. 

Автор статьи Акико Ивасаки посоветовал регулярно проветривать помещения и пользоваться увлажнителями воздуха для профилактики инфицирования COVID-19. Ученые подчеркнули, что при близком контакте с зараженным человеком или поверхностью температура воздуха и влажность не будут играть защитной роли. 

Ранее "Утро" поделилось новостями о коронавирусе в России на 31 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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