Температура и влажность влияют на COVID-19

Китайский коронавирус хуже всего распространяется в условиях теплой погоды и повышенной влажности. Это касается передачи заболевания воздушно-капельным путем.

Специалисты из Йельского и Цюрихского университетов установили связь между температурой на улице и шансами заразиться COVID-19. По результатам исследования эксперты выяснили, что легче всего вирусом из Китая заразиться на холоде и при низкой влажности.

Ученые опубликовали работу в журнале Annual Review of Virology, где рассказали об опытах над мышами. Животные проявляли устойчивость к коронавирусу в условиях 50%-й влажности. Это связано со свойством иммунной системы, которая хуже справляется с возбудителями инфекций на сухом воздухе.

Автор статьи Акико Ивасаки посоветовал регулярно проветривать помещения и пользоваться увлажнителями воздуха для профилактики инфицирования COVID-19. Ученые подчеркнули, что при близком контакте с зараженным человеком или поверхностью температура воздуха и влажность не будут играть защитной роли.

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