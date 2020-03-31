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Больницу в Коммунарке парализовало после заражения главврача

Весь персонал могут изолировать

С главой больницы в Коммунарке, который подхватил коронавирус, общался практически весь персонал. Сейчас решается вопрос, как поступить – либо всем, кто контактировал с Проценко, уйти в самоизоляцию, либо сдавать тесты. Об этом говорилось в эфире телеканала "Россия 24".

"И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. ... Вот сейчас решается вопрос, как поступать по правильному – уходить на самоизоляцию или сдать тест", – цитирует сообщение "Интерфакс".

Сейчас уточняется список тех, кто общался с Проценко.

Напомним, о заражении главврача больницы в Коммунарке стало известно сегодня. Денис Проценко лично подтвердил, что у него выявлен коронавирус.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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