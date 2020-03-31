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Как правильно питаться на карантине: диета во время изоляции

продолжениеРоссияне борются с коронавирусом лечебными котами
Из рациона надо исключить популярный напиток

Во время карантина надо употреблять как можно больше фруктов и отказаться от кофе и продуктов, содержащих кофеин. Фрукты поддержат иммунитет и восполнят запас витаминов в организме. 

Ежедневный рацион должен быть составлен так, чтобы человек получал достаточное количество питательных веществ, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на внештатного диетолога подмосковного Минздрава Инну Пичугину. Врач посоветовала заваривать имбирный чай и делать компот из замороженных ягод. 

Инна Пичугина уточнила, что сахар в напитках лучше всего заменять медом. Диетолог советует получать белок из птицы, орехов и яиц. 

Ранее "Утро" рассказало, как сделать имбирный чай с имбирем против коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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