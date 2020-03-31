Из рациона надо исключить популярный напиток

Во время карантина надо употреблять как можно больше фруктов и отказаться от кофе и продуктов, содержащих кофеин. Фрукты поддержат иммунитет и восполнят запас витаминов в организме.

Ежедневный рацион должен быть составлен так, чтобы человек получал достаточное количество питательных веществ, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на внештатного диетолога подмосковного Минздрава Инну Пичугину. Врач посоветовала заваривать имбирный чай и делать компот из замороженных ягод.

Инна Пичугина уточнила, что сахар в напитках лучше всего заменять медом. Диетолог советует получать белок из птицы, орехов и яиц.

Ранее "Утро" рассказало, как сделать имбирный чай с имбирем против коронавируса.