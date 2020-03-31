Уникальное животное стоит целое состояние

Предприимчивый житель Хабаровска выставил на продажу необычного кота. По словам хозяина, питомец защитит нового владельца от коронавируса.

"Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу", – сказано в объявлении.

Кот-оберег от COVID-19 по кличке Тимон – потомственный предсказатель, набивает цену торговец. Впрочем, и без того уникальное животное стоит недешево.

Продавец запросил за кота аж 6 млн рублей, не уточнив при этом более приземленных характеристик, отмечает телеканал "360".

По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в Хабаровске коронавирусом болеют 8 человек.