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Россияне борются с коронавирусом лечебными котами

Уникальное животное стоит целое состояние

Предприимчивый житель Хабаровска выставил на продажу необычного кота. По словам хозяина, питомец защитит нового владельца от коронавируса.

"Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу", – сказано в объявлении. 

Кот-оберег от COVID-19 по кличке Тимон – потомственный предсказатель, набивает цену торговец. Впрочем, и без того уникальное животное стоит недешево.

Продавец запросил за кота аж 6 млн рублей, не уточнив при этом более приземленных характеристик, отмечает телеканал "360"

По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в Хабаровске коронавирусом болеют 8 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА

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