Инфицированная пациентка ранее вернулась из России

В Донецкой народной республике выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

По ее словам, местная жительница вернулась с мужем и ребенком 19 марта из Москвы.

Женщина почувствовала недомогание 24 марта, а уже 29 числа обратилась на горячую линию Минздрава, пишет агентство ДАН.

В результате скорая направила заболевшую в инфекционное отделение больницы.

Накануне стало известно о первом зараженном COVID-19 в ЛНР. По информации главного санитарного врача народной республики Дмитрия Докашенко, это также привозной случай инфекции, отмечает ЛИЦ.

