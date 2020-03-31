Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Первый зараженный COVID-19 появился в ДНР

продолжениеРазлучили с женой: актер из "Звездных войн" умер от коронавируса
Инфицированная пациентка ранее вернулась из России

В Донецкой народной республике выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

По ее словам, местная жительница вернулась с мужем и ребенком 19 марта из Москвы.

Женщина почувствовала недомогание 24 марта, а уже 29 числа обратилась на горячую линию Минздрава, пишет агентство ДАН.

В результате скорая направила заболевшую в инфекционное отделение больницы.

Накануне стало известно о первом зараженном COVID-19 в ЛНР. По информации главного санитарного врача народной республики Дмитрия Докашенко, это также привозной случай инфекции, отмечает ЛИЦ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Коронавирус могли создать для избавления от стариков

На планете задумали оставить только несмышленую молодежь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

681 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей