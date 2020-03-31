ВОЗ высоко оценила шаги Москвы по борьбе с коронавирусом

Россия может сдержать распространение эпидемии SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, благодаря предпринятым властями мерам. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее мнению, наша страна в состоянии избежать сценария развития инфекции, который переживают ряд стран Западной Европы.

Она отметила, что дать прогноз по пику коронавируса в России можно будет в ближайшие две недели, исходя из интенсивности роста выявленных случаев заражения тех, кто сейчас находится под наблюдением и изолирован, пишет "Интерфакс".

"Возможно, мы можем пресечь перенос инфекции, и тогда будем смотреть", – констатировала Вуйнович.

