Заболевшим COVID-19 выдадут смартфоны для загрузки программы

Столичные власти разработали приложение для смартфонов, которое поможет мониторить состояние пациентов, борющихся с коронавирусом на дому.

Полная версия программы будет доступна 2 апреля, пишет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Кроме того, представители власти заявили, что приложение не будет использоваться для того, чтобы контролировать пациентов или получать их личные данные.

Всем зараженным китайской инфекцией, у которых нет смартфонов, их выдадут, чтобы заболевшие смогли установить приложение. Специалисты подготовили и приложение для QR-кодов, по которым жители Москвы смогут выходить из дома во время режима строгой самоизоляции, отмечает телеканал "360".

Всеобщий карантин вызвал настоящий бум среди пользователей смартфонов. Работодатели начали более активно скачивать приложение для слежки за сотрудниками, работающими из дома. Популярность необычной программы выросла в три раза, пишет РИА ФАН.