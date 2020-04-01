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Москвичей выписывают после коронавируса

Москвичей выписывают после коронавируса
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В развитии эпидемии наметилась позитивная тенденция

За последние сутки в Москве выписали из больницы 45 человек, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В общей сложности, полностью выздоровели 115 москвичей.

"Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться", – приводят слова Раковой на портале Оперштаба Москвы по коронавирусу.

По данным на 31 марта, в Москве было подтверждено 1613 случаев COVID-19, напоминает "Свободная пресса". В целом по России количество заболевших составляет 2337 человек, 13 пациентов погибли. В мире на данный момент зарегистрировано свыше 750 тыс. инфицирований, 36 тысяч больных спасти не удалось, передает "МИР 24".

Николай ВИКТОРОВ

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