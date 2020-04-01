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В Крыму карантин могут продлить

СМИ сообщили, что власти полуострова думают продлить вынужденные выходные

Не исключено, что в скором времени решение продлить карантин будет принято на федеральном уровне. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. 

"Как я ощущаю, что скорее всего режим будет продлен еще на неделю, думаю, к этому идет", – приводят его слова "Новости Крыма". 

Политик также отметил, что нужно приготовится к такому развитию событий. 

Рина КРАСНОВА

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