Запертые на карантин итальянцы грабят магазины

Связанная с коронавирусом ситуация в Италии может быть еще хуже, чем говорится в официальных данных. Жертв болезни в стране намного больше, но о них не известно, предположил мэр города Коккальо Эугенио Фоссати. Растет напряжение и среди запертых на карантин людей. По данным СМИ, потерявшие работу итальянцы теперь боятся бедности, в связи с чем начинают бунтовать.

Тесты на COVID-19, в основном, делают людям с симптомами болезни, но известно, что у некоторых инфекция может протекать и без каких-либо признаков. Большинство пожилых людей, которые скончались в последние месяцы, такой анализ не делали, а следовательно, их смерть могла наступить и из-за китайского вируса, рассказал врач Wall Street Journal.

Карантин в Италии длится уже больше трех недель, и у населения заканчивается не только терпение, но и деньги на еду. Владельцев некоторых продуктовых магазинов заставляют выдавать продукты бесплатно, а в отдельных регионах участились кражи, пишет The Guardian. Многие итальянцы лишились работы и социальных льгот, а небольшие компании закрылись из-за разорения.

Власти опасаются, что ситуацией воспользуется итальянская мафия, и тогда рост преступности вырастет в несколько раз. Чтобы облегчить жизнь населения, правительство планирует ввести продовольственные талоны и уже выделило на это €400 миллионов. Однако мэр Катании Сальво Поглиезе считает, что этой суммы не хватит, ведь деньги придется делить между всеми регионами.

Италия занимает первое место по числу жертв коронавируса. По последним данным, в стране COVID-19 заразились 110 тысяч и умерли 13 тысяч человек.