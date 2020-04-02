У сотрудницы больницы выявлена инфекция COVID-19

Со 2 апреля в Москве временно приостановлена госпитализация пациентов в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в отделение химиотерапии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу НМИЦ, у одной из сотрудниц обнаружен коронавирус. Отмечается, что женщина уже неделю пребывает в режиме самоизоляции.

В медцентре обещали сегодня прояснить ситуацию, переведут ли пациентов в другие больницы или просто отложат лечение.

По последним данным, в Москве резко возросло число заразившихся смертельной болезнью – за сутки выявлены 595 инфицированных COVID-19. Накануне цифра заболевших остановилась на отметке в 267 человек.

