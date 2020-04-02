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Умерших во время пандемии россиян будут хоронить в закрытых гробах

Умерших во время пандемии россиян будут хоронить в закрытых гробах
Фото: pixabay.com
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Ужесточение мер безопасности из-за вспышки коронавируса коснулось и самой печальной сферы

Минздрав рекомендует погребение россиян, которые умерли от коронавируса, в закрытых гробах.

Подобные меры необходимо ввести, дабы сдержать распространение COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе московского похоронного бюро "Ритуал".

"В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека в результате инфекции, вызванной COVID-19, захоронение тела производится в закрытом гробу", – отмечается в сообщении.

Договариваться с ритуальными службами о похоронах россиянам теперь придется по-новому. Обычного свидетельства о смерти будет недостаточно – потребуется также справка с диагнозом усопшего.

Ранее стало известно об аналогичных мерах в Петербурге. Жителей города, скончавшихся от коронавируса, потребовали хоронить в цинковых гробах. Об этом сообщала "Фонтанка" со ссылкой на предписание главного санитарного врача Северной столицы Наталию Башкетову. "Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей" было подписано 31 марта. Кроме того, в документе говорится и о том, что церемонии прощания с усопшими на время вспышки коронавируса необходимо отменить, отмечает РИА ФАН.

Ранее в оперштабе Москвы озвучили новую статистику по коронавирусу в России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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