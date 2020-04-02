Некоторые дети рождаются уже с COVID-19

Исследователи из Китая опровергли информацию о том, что младенцы не могут заболеть коронавирусом. Так, зараженная инфекцией женщина может родить ребенка уже с воспалением легких.

К такому выводу пришли специалисты после наблюдения за беременными женщинами в Ухане. У детей троих из 33 больных матерей анализ на COVID-19 оказался положительным. Исследование опубликовано в JAMA Pediatrics.

Каким образом могли заразиться младенцы, пока не известно. Специалисты предполагают, что инфекцию новорожденные, скорее всего, подхватили от матерей. Все они появились на свет в результате кесарева сечения. Врачи вылечили детей от вируса, однако в исследовании говорится, что даже у самых маленьких пациентов болезнь может протекать в тяжелой форме.

Подобные случаи стали происходить и в нашей стране. Сегодня в Москве родился ребенок с коронавирусом.