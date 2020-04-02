Официального распоряжения пока не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из федерального центра не поступало указаний насчет закрытия внутренних границ страны.

Он уточнил, что никаких решений на этот счет из штаба "не было и нет", передает "РИА Новости".

В России COVID-19 заразился 771 человек. В Москве – 595 случаев. При этом за сутки от коронавируса погибли шестеро больных. Инфицированных зарегистрировали в 29 регионах России.

СМИ сообщили, что нерабочая неделя продлится еще семь дней, но сослались только на источники. По их словам, вопрос о расширении сроков вынужденных выходных с изоляцией поднимался на совещании президента Владимира Путина.

Ранее "Утро" писало последние новости о коронавирусе на 2 апреля.