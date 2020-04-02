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О закрытии внутренних границ России из-за пандемии заговорили в Кремле

О закрытии внутренних границ России из-за пандемии заговорили в Кремле
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Официального распоряжения пока не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из федерального центра не поступало указаний насчет закрытия внутренних границ страны. 

Он уточнил, что никаких решений на этот счет из штаба "не было и нет", передает "РИА Новости". 

В России COVID-19 заразился 771 человек. В Москве – 595 случаев. При этом за сутки от коронавируса погибли шестеро больных. Инфицированных зарегистрировали в 29 регионах России. 

СМИ сообщили, что нерабочая неделя продлится еще семь дней, но сослались только на источники. По их словам, вопрос о расширении сроков вынужденных выходных с изоляцией поднимался на совещании президента Владимира Путина. 

Ранее "Утро" писало последние новости о коронавирусе на 2 апреля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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Больше недели РФ блокирует транзит гуманитарного груза для Украины. Россия тупо блокирует ТРАНЗИТ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ, которые предназначены для борьбы с коронавирусом.
Такие действия - истинное лицо путина и его кремлевского режима.
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