Президент Белоруссии напомнил и про обязательные тренировки

Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло, чтобы бороться с вирусом COVID-19. По словам президента Белоруссии, жир помогает легким защититься от инфекции.

Лукашенко уточнил, что вместе с этим нужно выполнять регулярные физические упражнения, передает TUT.BY. Президент считает, что важно больше времени проводить на свежем воздухе.

Ранее "Утро" рассказало, что Минск назвал головотяпством борьбу Москвы с коронавирусом.