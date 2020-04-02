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Лукашенко нашел защищающий от коронавируса продукт

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Президент Белоруссии напомнил и про обязательные тренировки

Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло, чтобы бороться с вирусом COVID-19. По словам президента Белоруссии, жир помогает легким защититься от инфекции. 

Лукашенко уточнил, что вместе с этим нужно выполнять регулярные физические упражнения, передает TUT.BY. Президент считает, что важно больше времени проводить на свежем воздухе.

Ранее "Утро" рассказало, что Минск назвал головотяпством борьбу Москвы с коронавирусом.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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