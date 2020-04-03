Защита от коронавируса: как правильно продезинфицировать дом
В разгар пандемии самое главное – тщательно следить за гигиеной и соблюдать меры предосторожности. Вирусы могут жить на поверхностях до нескольких дней, именно поэтому так важно дезинфицировать помещение, где в условиях самоизоляции приходится проводить большую часть своего времени. Как правильно это сделать, рассказали в Роспотребнадзоре.
Необходимо вымыть с мылом или обработать антисептиком все поверхности: ручки дверей и шкафов, выключатели, столы и стулья, кухонную столешницу и бытовую технику, смесители, раковины и все ванные принадлежности, рекомендуют на сайте ведомства.
Особое внимание стоит уделить тем предметам, которые используются чаще всего, а после дезинфекции тщательно вымыть руки. При этом важно, чтобы антисептик был на основе спирта не менее 70% или хлора.
Влажную уборку нужно делать не менее двух-трех раз в неделю, напомнили в Роспотребнадзоре. Если же в доме есть больной человек, то процедуру необходимо повторять раз в день.
Коронавирус нового типа появился в Китае в декабре 2019 г., напоминает телеканал "360". По последним данным, в России заболели 3548 человек и 31 пациент умер.
Власти регионов ввели жесткие ограничения и призвали население соблюдать строгий карантин. В условиях самоизоляции можно покидать дом лишь в нескольких случаях, пишет "ФедералПресс". К ним относятся поход в ближайший магазин или выгул питомца рядом с домом.
Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков
Точный и правдивый астрологический прогноз
СМИ: Карантин затянется еще на неделю
Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- В Италии отмечены странные случаи смертей от коронавируса
- Переболевшие коронавирусом заразны: неизвестные факты о COVID-19
- Пандемия отступит: разгул коронавируса может закончиться в апреле
- Известный музыкант заразился коронавирусом
Здоровье
- Как сохранить фигуру после 50 лет: простая гимнастика для дома
- Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет
- Мужской чай спасет от импотенции без лекарств
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик