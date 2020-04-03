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Защита от коронавируса: как правильно продезинфицировать дом

Защита от коронавируса: как правильно продезинфицировать дом
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Помещение нужно регулярно обрабатывать мылом или антисептиком

В разгар пандемии самое главное – тщательно следить за гигиеной и соблюдать меры предосторожности. Вирусы могут жить на поверхностях до нескольких дней, именно поэтому так важно дезинфицировать помещение, где в условиях самоизоляции приходится проводить большую часть своего времени. Как правильно это сделать, рассказали в Роспотребнадзоре.

Необходимо вымыть с мылом или обработать антисептиком все поверхности: ручки дверей и шкафов, выключатели, столы и стулья, кухонную столешницу и бытовую технику, смесители, раковины и все ванные принадлежности, рекомендуют на сайте ведомства.

Особое внимание стоит уделить тем предметам, которые используются чаще всего, а после дезинфекции тщательно вымыть руки. При этом важно, чтобы антисептик был на основе спирта не менее 70% или хлора.

Влажную уборку нужно делать не менее двух-трех раз в неделю, напомнили в Роспотребнадзоре. Если же в доме есть больной человек, то процедуру необходимо повторять раз в день.

Коронавирус нового типа появился в Китае в декабре 2019 г., напоминает телеканал "360". По последним данным, в России заболели 3548 человек и 31 пациент умер.

Власти регионов ввели жесткие ограничения и призвали население соблюдать строгий карантин. В условиях самоизоляции можно покидать дом лишь в нескольких случаях, пишет "ФедералПресс". К ним относятся поход в ближайший магазин или выгул питомца рядом с домом.

Карина СИРАЗОВА

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