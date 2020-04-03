Мэтр скончался на 85-м году жизни

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер 2 апреля в городе Чезена. Об этом сообщил журнал Vogue.

Дизайнер, по сообщениям источников, был заражен коронавирусом, поэтому причиной смерти могла стать болезнь, вызванная COVID-19. В больницу он попал несколько дней назад.

В 1951 г. Росси основал компанию женской обуви Sergio Rossi, которая принесла ему мировое признание десять лет спустя. Бренд дизайнера считается эталоном женской обуви и итальянского качества.



