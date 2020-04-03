Пандемии не всегда зависят от погоды, напомнил врач

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не прошел, однако специалисты прогнозируют, что летом из-за жары инфекция будет распространятся медленнее. С таким предположением не согласился руководитель отдела инфекционных заболеваний в больнице Университета Мэриленда Фахим Юнус, который опроверг главные мифы о болезни в соцсетях.



По мнению американского врача, температура воздуха никак не повлияет на коронавирус. "Предыдущие пандемии не зависели от погодных условий", – написал он в "Твиттер". Инфекция уже распространилась по всему миру, и даже когда в одном полушарии наступит лето, в другом, наоборот, будет зима, считает специалист.

Доктор медицинских наук также отметил, что комары переносчиками заболевания быть не могут, а обильное питье никак не защитит от заражения, потому что COVID-19 находится не в горле, как считают некоторые.

Однако в том, что карантин – на данный момент самый действенный способ остановить коронавирус, Фахим Юнус согласился с другими специалистами. Он добавил, что, если заболевших станет меньше, это наглядно покажет эффективность самоизоляции.

Ранее ученые предположили, что инфекция начнет отступать летом. По их словам, это связано с тем, что во время жары жидкости высыхают быстрее, тем самым убивая вирус.