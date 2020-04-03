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США возмутились отменой рейса из России

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Росавиация отменила запланированный на 3 апреля перелет между Москвой и Нью-Йорком

В посольстве США ждут объяснений от России из-за отмены авиарейса между Москвой и Нью-Йорком, который должен был состояться 3 апреля. 

На борту самолета оставались американцы, которые хотели вернуться домой, заявила в своем "Твиттер"-аккаунте пресс-секретарь американской дипломатической миссии Ребекка Росс. По ее словам, США ожидают от России объяснения причины внезапного закрытия маршрута. 

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что по решению "Росавиации" рейс "Аэрофлота" был отменен. 

Ранее "Утро" рассказало, что европейские страны поссорились из-за коронавируса.
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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