Росавиация отменила запланированный на 3 апреля перелет между Москвой и Нью-Йорком

В посольстве США ждут объяснений от России из-за отмены авиарейса между Москвой и Нью-Йорком, который должен был состояться 3 апреля.

На борту самолета оставались американцы, которые хотели вернуться домой, заявила в своем "Твиттер"-аккаунте пресс-секретарь американской дипломатической миссии Ребекка Росс. По ее словам, США ожидают от России объяснения причины внезапного закрытия маршрута.

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что по решению "Росавиации" рейс "Аэрофлота" был отменен.